Мир 08 марта 2023, 16:34 Столтенберг заявил, что в НАТО не знают об организаторах диверсий на «Северных потоках» Генсек НАТО заявил, что виновные подрывов на «Северных потоках» еще не установлены РИА «Новости»

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Против российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» была совершена диверсия, однако виновные пока не известны. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на полях неформального заседания глав минобороны стран ЕС в Стокгольме, сообщило РИА «Новости».

«Мы знаем, что против трубопроводов „Северный поток“ была совершена атака, акт диверсии. Но мы не смогли определить, кто за этим стоит. Продолжается расследование на национальном уровне», — сказал он.

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При этом Столтенберг призвал общественность дождаться завершения расследования, прежде чем определять виновных.

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В начале февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал сенсационное расследование по диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». По его версии, к подрывам причастны высшие должностные лица США. Он заявил, что взрывчатку заложили американские водолазы под прикрытием учений НАТО, а норвежцы ее активировали.

На днях в немецкой газете Zeit появилась публикация, в которой говорилось, что к подрыву российских газопроводов могли быть причастны граждане Украины. По их данным, владельцами судна, на котором доставили взрывчатку, являются двое украинцев.

До этого американская газета The New York Times со ссылкой на новые разведданные сообщила, что диверсию могла устроить проукраинская группировка, тесно связанная с высшим руководством Украины.