Мир 09 февраля 2023, 04:07 «Пусть Запад ждет и боится». Подрыв «Северных потоков» развязал России руки Журналист Авва: у России есть право нанести любой инфраструктурный удар по Западу

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Известный американский журналист Сеймур Херш опубликовал сенсационное расследование о причастности высших должностных лиц США к подрыву газопроводов «Северный поток». Он заявил, что взрывчатку заложили американские водолазы под прикрытием учений НАТО, а норвежцы ее активировали. Латвийский журналист, эксперт по Прибалтике и Европе Вадим Авва специально для «360» проанализировал громкую статью и рассказал, какие последствия могут ждать США.

Разоблачение Херша

«Северный поток — 1» более 10 лет обеспечивал Германию и большую часть Западной Европы дешевым российским природным газом. «Северный поток — 2» был построен, но еще не введен в эксплуатацию.

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По сведениям Херша со ссылкой на источники, которые он не раскрывает, в июне прошлого года водолазы ВМС под прикрытием учений НАТО установили взрывчатку с дистанционным управлением в районе газопроводов. Именно она несколько месяцев спустя уничтожила три из четырех трубопроводов «Северного потока». В своем расследовании Херш возлагает ответственность за это на США и приводит убедительные доказательства.

Журналист напомнил, что Байден и его команда по внешней политике — советник по национальной безопасности Джейк Салливан, госсекретарь Тони Блинкен и заместитель госсекретаря по вопросам политики Виктория Нуланд — не раз проявляли враждебность к трубопроводам. Они рассматривали «Северные потоки» как угрозу доминированию Запада. По мнению автора статьи, эти опасения были оправданы.

Кроме того, в США боялись, что, пока Европа остается зависимой от дешевого природного газа, она неохотно будет поставлять Украине деньги и оружие, необходимые для победы над Россией. Учитывая, что, по сведениям Херша, операцию начали готовить за несколько месяцев до СВО, можно предположить, что американцы приняли непосредственное участие в создании конфликта между Россией и Украиной.

США готовились девять месяцев

Планировать взрыв США начали в декабре 2021 года. Все девять месяцев шли секретные дебаты о том, как это осуществить наилучшим образом. Участники обсуждали варианты атаки. ВМФ предложил использовать недавно введенную в эксплуатацию подводную лодку для непосредственного нападения на трубопровод. ВВС обсуждали сбрасывание бомб с запалами замедленного действия, которые можно было бы активировать дистанционно. ЦРУ требовало, что все должно оставаться в тайне. Если бы нападение можно было проследить до Соединенных Штатов, это считалось бы «актом войны», считает журналист.

Несмотря на то, что все проходило в полной секретности, 7 февраля Байден на брифинге для прессы вызывающе заявил: «Если Россия вторгнется… „Северного потока — 2“ больше не будет. Мы положим этому конец». Многие участники группы были ошарашены, так как план состоял в том, чтобы это не афишировалось.

По мнению журналиста, это была одна из оплошностей Байдена.

РИА «Новости»

Кто нажал на кнопку

Осуществить взрыв поручено было Норвегии. По мнению источника Херша, это был удобный вариант, так как норвежцы ненавидят русских, а на флоте у них полно превосходных опытных водолазов. Возможно, был и финансовый интерес.

«Разрушение „Северного потока“ — если бы американцам удалось это осуществить — позволило бы Норвегии продавать в Европу значительно больше собственного природного газа», — отметил Херш.

Скандинавские страны сегодня — это один из центров возрождения фашизма, считает журналист и эксперт по Прибалтике и Европе Вадим Авва. Поэтому, вполне возможно, что выбор США был оправданным.

«Вступление Швеции и Финляндии в НАТО — это как раз уничтожение Ялтинских соглашений, Потсдамской конференции, послевоенного переустройства мира, Хельсинских соглашений 1975 года. И это, в общем-то, ответка гуманизму советскому, русскому, российскому. <…> Финляндия в годы Великой Отечественной войны голодом уморила десятки тысяч советских военнопленных. И сегодня эта страна вступает в НАТО. Норвегия после оккупации Германией в 1940 году оставалась фашисткой, ничуть против этого не протестуя, до 8 мая 1945 года. И там было свое нацистское движение, там были свои легионы СС и прочее», — сказал Авва.

Но, по его мнению, кто помогал США — для России не имеет значения. Журналист уверен, что первыми двумя скрипками в любом случае были Вашингтон и Лондон.

РИА «Новости»

Ответный удар

Отсутствие ответа со стороны России было стратегически выгодным, считает Авва. Потому что провокаторы ждали от российских властей именно мгновенной реакции. Теперь же мы можем использовать это в любой удобный для нашей страны момент.

«Пауза, которую выдержал наш верховный [главнокомандующий], дает нам сегодня право нанести любой инфраструктурный удар. Если эти люди не остановятся, это будет сделано в тот момент, который выгоден нам. Это не будет реактивной реакцией, и это, я считаю, совершенно правильно», — сказал журналист.

Чем больше становится список военных преступлений Запада, тем большим моральным правом мы обладаем, чтобы нанести ответный удар. И у России есть средства и силы, чтобы осуществить это. А расследование американского журналиста подтверждает, что западные лидеры боятся нашего ответа.

«Именно поэтому на Западе не прекращается истерика самооправдания, именно поэтому столь жалкими выглядят слова Шольца о том, что у него нет доказательств, а без них он ничего не хочет комментировать. У него есть доказательства, он знает, кто виновен. Он просто зависимый человек на 100%, он марионетка и кукла — может только надувать щеки, называя себя канцлером Германии. Канцлер Германии сегодня сидит совершенно в другом месте, не в Берлине», — уверен Авва.

Пусть ждут и боятся, и они действительно ждут и боятся. Эта статья — лишнее тому подтверждение Вадим Авва журналист, эксперт по Прибалтике и Европе

Реакция американских политиков

Несмотря на то, что Белый дом назвал расследование Херша «чушью и фикцией», американские политики все же выдали себя.

Госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции охарактеризовал взрыв «Северных потоков» как потенциально благоприятный, назвал это прекрасной возможностью избавиться от зависимости от российской энергетики. А его заместитель Нуланд была рада назвать «Северный поток-2» «куском металла на дне моря».