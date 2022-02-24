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    24 февраля 2022, 15:23

    Столтенберг заявил, что Россия закрыла двери для мирного решения конфликта на Украине

    НАТО: Россия сделала невозможным решение конфликта на Украине политическим путем

    Анастасия Ектова

    Вмешательство России в ситуацию на Украине делает невозможным решение конфликта политическим путем. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

    Столтенберг заявил, что Россия закрыла двери для мирного решения конфликта на Украине

    Утром 24 февраля Россия начала проводить спецоперацию по защите жителей ЛНР и ДНР. Такие действия Кремля решительно осудили в НАТО.

    «Россия закрыла дверь для политического решения ситуации вокруг Украины», — заявил Столтенберг, сообщил ТАСС.

    Сроки проведения операции по демилитаризации Украины будет определять Верховный главнокомандующий армии РФ. Такое заявление ранее сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

    Белоруссия держит на контроле вопрос признания ЛНР и ДНР. Такое заявление ранее сделал президент страны Александр Лукашенко. Кроме того, он заявил, что военное руководство Украины предупреждали о возможной военной операции, но оно не предприняло никаких шагов.