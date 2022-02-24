Столтенберг заявил, что Россия закрыла двери для мирного решения конфликта на Украине

Вмешательство России в ситуацию на Украине делает невозможным решение конфликта политическим путем. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Утром 24 февраля Россия начала проводить спецоперацию по защите жителей ЛНР и ДНР. Такие действия Кремля решительно осудили в НАТО.

«Россия закрыла дверь для политического решения ситуации вокруг Украины», — заявил Столтенберг, сообщил ТАСС.

Сроки проведения операции по демилитаризации Украины будет определять Верховный главнокомандующий армии РФ. Такое заявление ранее сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Белоруссия держит на контроле вопрос признания ЛНР и ДНР. Такое заявление ранее сделал президент страны Александр Лукашенко. Кроме того, он заявил, что военное руководство Украины предупреждали о возможной военной операции, но оно не предприняло никаких шагов.