Военное руководство Украины предупреждали о возможной военной операции, но оно не предприняло никаких шагов. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе оперативного совещания с военными.

Военные Белоруссии и Украины как минимум дважды проводили переговоры. Последний такой разговор прошел после встречи президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко в Москве, сообщило БелТА.

По словам Лукашенко, до начала российской спецоперации представитель военного руководства Украины связался с белорусскими коллегами и попросил провести переговоры. При этом белорусская сторона рекомендовала украинскому коллеге связаться с министерством обороны и Генштабом России. Однако, как констатировал президент Белоруссии, представитель военного руководства Украины «не позвонил в Москву».

«Он, зная, что может начаться конфликт, даже не позвонил в Москву. Слушайте, были же случаи в истории, когда Хрущев Кеннеди ночью позвонил и прекратили термоядерную войну. А здесь, видите ли, позвонить было трудно, снять трубку. Мерзавец», — сказал Лукашенко.

Он также считает, то Украине следует пойти на уступки требованиям России — как терпящей поражение стороне. Лукашенко предложил провести переговоры по украинскому вопросу в Минске, так как три славянских народа должны решить свою судьбу.

Прошедшей ночью лидеры ЛНР и ДНР обратились к Путину за помощью. Они заявили о необходимости отразить военную агрессию украинского режима. Президент РФ после этого сообщил россиянам о начале спецоперации в Донбассе. При этом он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать украинские территории.