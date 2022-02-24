Песков объяснил, от чего зависят сроки проведения операции на Украине

Сроки проведения операции по демилитаризации Украины будет определять Верховный главнокомандующий армии РФ. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Президент РФ Владимир Путин ранее озвучил цель проводимой на Украине спецоперации. Она, как отметил Песков, заключается в том, чтобы провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

«Сроки определяются результативностью и целесообразностью. Будут определяться, естественно, Верховным главнокомандующим», — процитировало его РИА «Новости».

Белоруссия держит на контроле вопрос признания ЛНР и ДНР. Такое заявление ранее сделал президент страны Александр Лукашенко. Кроме того, он заявил, что военное руководство Украины предупреждали о возможной военной операции, но оно не предприняло никаких шагов.