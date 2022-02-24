Лукашенко не исключил признания ЛНР и ДНР

Белоруссия держит на контроле вопрос признания ЛНР и ДНР. Такое заявление сделал президент страны Александр Лукашенко.

Белорусский лидер во время общения с прессой заявил, что в скором времени примет решение о признании ЛНР и ДНР. Данный вопрос, по его словам, уже поставлен на повестку дня.

«В ближайшее время мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России», — процитировал его «Пул Первого».

Президент РФ Владимир Путин вечером 21 февраля подписал указ о признании ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля российская армия начала спецоперацию по освобождению Донбасса от ВСУ. При поддержке РФ, народные милиции ЛДНР перешли в наступление и прорвали передний край обороны ВСУ.

Российская операция в Донбассе закончится крахом украинской обороны уже через два-три дня. Таким мнением с «360» ранее поделился главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым» Сергей Ченнык.