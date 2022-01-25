Столтенберг пообещал не отправлять силы НАТО на Украину

НАТО не намерен отправлять на Украину свои силы. Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отказался от размещения военных на территории страны.

Столтенберг рассказал о планах НАТО в интервью телеканалу CNN. Генсек Альянса уточнил их на фоне все чаще появляющейся информации о якобы вторжении России на Украину и эвакуации из страны иностранных посольств.

«НАТО не будет размещать боевые подразделения на Украине», — подчеркнул Столтенберг.

Командующий операцией Объединенных сил в Донбассе генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что Россия может забрать под контроль восемь регионов на востоке Украины. Своей стране он предрек отсутствие выхода к Черному морю, если ситуация будет развиваться подобным образом.

Украинский МИД сообщал о планах Германии, Австралии, Великобритании и США эвакуировать часть сотрудников своих посольств.

Президент страны Владимир Зеленский, в свою очередь, назвал ситуацию в стране контролируемой и заявил, что причин для паники нет.

Россия заявления Запада и Украины о якобы «агрессивных действиях» отвергала не раз. Власти РФ утверждали, что государство не собирается ни на кого нападать.