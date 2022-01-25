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    25 января 2022, 20:40

    Столтенберг пообещал не отправлять силы НАТО на Украину

    Глава НАТО Столтенберг: Альянс не будет вводить войска на Украину

    Александра Ломейко

    НАТО не намерен отправлять на Украину свои силы. Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отказался от размещения военных на территории страны.

    Столтенберг рассказал о планах НАТО в интервью телеканалу CNN. Генсек Альянса уточнил их на фоне все чаще появляющейся информации о якобы вторжении России на Украину и эвакуации из страны иностранных посольств.

    «НАТО не будет размещать боевые подразделения на Украине», — подчеркнул Столтенберг.

    Командующий операцией Объединенных сил в Донбассе генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что Россия может забрать под контроль восемь регионов на востоке Украины. Своей стране он предрек отсутствие выхода к Черному морю, если ситуация будет развиваться подобным образом.

    Украинский МИД сообщал о планах Германии, Австралии, Великобритании и США эвакуировать часть сотрудников своих посольств.

    Президент страны Владимир Зеленский, в свою очередь, назвал ситуацию в стране контролируемой и заявил, что причин для паники нет.

    Россия заявления Запада и Украины о якобы «агрессивных действиях» отвергала не раз. Власти РФ утверждали, что государство не собирается ни на кого нападать.