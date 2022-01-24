Зеленский заявил, что ситуация на Украине находится под контролем

Текущая ситуация на Украине и вокруг нее находится под контролем, причин для паники нет. Об этом заявил президент Владимир Зеленский после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Его слова привел телеканал «Рада».

«Только что завершилось заседание СНБО. Итогом этого заседания являются не громкие решения для медийного пространства, а очень важные выводы для нашего общества и граждан: все под контролем, причин для паники нет», — сказал Зеленский.

Ранее Госдепартамент США разрешил добровольную эвакуацию сотрудников посольства страны на Украине и членов их семей. Причиной такого распоряжения стала сохраняющаяся угроза военных действий со стороны России. Также в Госдепе призвали американцев не ездить на Украину.

Кроме того, гражданам страны, которые находятся там сейчас, посоветовали покинуть Украину на коммерческих рейсах или с помощью других частных транспортных средств. В ведомстве подчеркнули, что располагают сообщениями о значительных военных действиях против Украины, которые якобы планирует Россия.