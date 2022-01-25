Генерал ВСУ заявил, что Россия может захватить 8 регионов Украины

Восемь украинских регионов на востоке страны могут оказаться под контролем России в случае эскалации ситуации. Такое мнение высказал командующий Операцией Объединенных сил в Донбассе генерал-лейтенант Александр Павлюк.

В интервью The Times он заявил, что речь идет о Харькове, Днепре и Одессе. По его утверждению, если ситуация будет развиваться таким образом, то Украина лишится выхода к Черному морю, промышленный и военный потенциал страны тоже останется под вопросом.

Павлюк высказал мнение, что Европа не хочет помогать Украине. По его словам, европейские страны находятся в зоне комфорта и не желают действовать, как и в 1939 году. При этом генерал посчитал, что в случае эскалации ситуации, они будут очень обеспокоены.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Washington Post, Харьков может оказаться под контролем России. Его пресс-секретарь уточнил, что украинский лидер говорил о гипотетическом сценарии. Мэр города Игорь Терехов попросил харьковчан не паниковать и заверил, что власти в любом случае готовы будут дать отпор. Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко заверил, что никто не позволит РФ захватить Харьков. Об этом написала «Газета.ru».

Уже продолжительное время в западное прессе появляются сообщения, что Россия готовится напасть на Украину. Кремль не раз опровергал такие материалы и объяснил, что перемещения войск на территории РФ не должны никого касаться. Однако посольства США и Великобритании на днях начали эвакуировать своих дипломатов из Киева.