Еще одна страна захотела эвакуировать часть сотрудников из посольства на Украине

Германия вслед за Австралией, Великобританией и США уведомили украинский МИД о планах эвакуировать часть сотрудников своего посольства. Такое сообщение в понедельник, 24 января, распространило внешнеполитическое ведомство Украины.

«По состоянию на 24 января только четыре государства уведомили МИД Украины о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию — США, Великобритания, Австралия и Германия», — сказано в заявлении, которое опубликовали на официальном сайте украинского МИД.

При этом остальные страны, а также такие международные организации, как Евросоюз, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО и другие, — на текущий момент не строят планов об эвакуации с территории Украины. Они считают, что для настолько радикального шага пока нет весомых поводов.

В украинском МИД подчеркнули, что сейчас особенно важно избегать любых шагов, которые могут использоваться в информационном пространстве для усиления напряженности вокруг страны или внутри нее.

Ранее появлялось заявление секретаря Совета национальной безопасности Украины Алексея Данилова. В нем сообщалось, что о решении эвакуировать часть своих сотрудников уведомили только Австралия, Великобритания и Соединенные Штаты. На тот момент Данилов добавлял, что посольства других стран не информировали киевские власти о таких планах.