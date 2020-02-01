Стивен Кинг демонстративно удалил страницу на Facebook

Писатель Стивен Кинг объявил своим подписчикам, что удаляется из Facebook. Знаменитого автора ужастиков и триллеров не устроила политическая реклама в соцсети.

«Я ухожу из Facebook. Меня не устраивает поток ложной информации, которая допустима в его политической рекламе, и я не уверен в его способности защитить персональные данные пользователей», — написал Стивен Кинг в Twitter.

Он предложил своим фанатам подписаться на него в Twitter, если они хотят. Кинг же окончательно решил избавиться от Facebook.

Большинство фанатов в комментариях поддержали Стивена Кинга. Некоторые, правда, пока не отказываются от Facebook, но заверили писателя, что будут публиковать там только фотографии котов и использовать соцсеть для связи с близкими.

«Я ушел [из Facebook] в прошлом году. Больше не мог терпеть этого от Цукерберга».

«Я проверяю страницы своих детей, местные паблики о животных, и это все. Мне тоже не нравится открывать, что некоторые люди, которых я любила и уважала, — невежественные последователи Трампа»

После сообщения Кинга пользователи создали хэштег DeleteFacebook — «Удаляй Facebook».

В 2018 году Facebook оказался в центре скандала из-за приложения Cambridge Analytica, закрытого в 2015 году. В приложении утверждалось, что данные пользователей будут использоваться для исследований, но внизу была приписка о возможности передачи информации в коммерческих целях. В итоге ее использовали для создания механизма анализа политических предпочтений избирателей.

После этого в США начали расследования из-за утечки данных пользователей.