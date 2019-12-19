Facebook назвал причины тотальной слежки за пользователями

В ответ на запрос американского сената сотрудники Facebook Крис Кунс и Джош Хоули объяснили, почему соцсеть следит за пользователями даже в том случае, если службы GPS на гаджете отключены.

Их ответ опубликован в Twitter-аккаунте Хоули. Выяснилось, что местоположение пользователей фиксируется автоматически всегда. Это необходимо для таргетирования рекламы. Службы соцсети поучают данные любым способом, по IP-адресам или даже из геопометок на фото.

Как уточнили сотрудники Facebook, делается это потому, что американцы не должны получать рекламу продуктов и услуг, которые ориентированы на жителей других стран мира. Обычно реклама ориентирована на жителей четко обозначенных городов и регионов.

Сенаторы сочли это заявление важным и подчеркнули, что пользователи должны иметь больше возможностей, чтобы контролировать собственные данные. Конгресс США в ближайшее время рассмотрит этот вопрос.

В августе текущего года появился инструмент под названием «Деятельность вне Facebook». Он дал людям возможность увидеть, какие из сторонних веб-сайтов сообщили соцсети о вашем визите.