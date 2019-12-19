Великобритания сообщила об утечке данных 260 млн пользователей Facebook

В базе данных содержались имена, номера сотовых телефонов и иная информация. Доступ без регистрации и без пароля к ним мог получить любой пользователь. По мнению экспертов, такие данные могли бы полезны злоумышленникам, чтобы массово рассылать спам и организовывать фишинговые атаки. Утекшая в Сеть информация принадлежит в основном владельцам аккаунтов из Соединенных Штатов.

Comparitech подключила к исследованию независимого эксперта по безопасности Боба Дьяченко. Выяснилось, что базу данных составили вьетнамские хакеры. Провайдера уведомили об утечке, после чего он смог бы заблокировать доступ к базе. Но, полагают эксперты, ссылка уже разлетелась по хакерским форумам.

База данных появилась в Сети 4 декабря. Дьяченко обнаружил ее 14 декабря. К 19 декабря доступ к базе был закрыт. Какая именно часть информации была доступна хакерам на протяжении нескольких дней, неизвестно.