    31 января 2020, 15:19

    Роскомнадзор возбудил дело против Twitter и Facebook

    Екатерина Керсипова, Юлия Булыгина

    Роскомнадзор заявил, что возбудил административное дело на социальные сети Facebook и Twitter. Это связано с тем, что сервисы не ответили на запрос о предоставлении сведений о локализации баз с персональными данными российских пользователей. Об этом сообщило РИА «Новости».

    31 января был последним днем для предоставления сведений по местам хранения персональных данных. После возбуждения административного дела компаниям грозит штраф от миллиона до шести миллионов рублей.

    Президент РФ в конце декабря подписал закон о миллионных штрафах за нарушения требований хранения персональных данных россиян. Максимальная санкция теперь предусматривает штраф в размере 18 миллионов рублей.

    Речь идет о нарушении закона о персональных данных от 2015 года, который обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. За нарушение закона Роскомнадзор имеет право вносить сайты в специальный реестр, а в дальнейшем блокировать. Глава РКН Александр Жаров ранее говорил, что нарушения в сфере интернета в России должны караться штрафами, а не блокировками, что представляется ему более цивилизованным.