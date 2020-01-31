Роскомнадзор возбудил дело против Twitter и Facebook

31 января был последним днем для предоставления сведений по местам хранения персональных данных. После возбуждения административного дела компаниям грозит штраф от миллиона до шести миллионов рублей.

Президент РФ в конце декабря подписал закон о миллионных штрафах за нарушения требований хранения персональных данных россиян. Максимальная санкция теперь предусматривает штраф в размере 18 миллионов рублей.

Речь идет о нарушении закона о персональных данных от 2015 года, который обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. За нарушение закона Роскомнадзор имеет право вносить сайты в специальный реестр, а в дальнейшем блокировать. Глава РКН Александр Жаров ранее говорил, что нарушения в сфере интернета в России должны караться штрафами, а не блокировками, что представляется ему более цивилизованным.