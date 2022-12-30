Мир 30 декабря 2022, 00:31 Пеле останется бессмертным. Футбольный мир отреагировал на уход легенды FIFA назвала Пеле бессмертным пресс-служба ФИФА / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Вечером 29 декабря после продолжительной болезни скончался Пеле. Легенде мирового футбола было 82 года, последнее время он проходил лечение в больнице. Знаменитые спортсмены и другие представители футбольного мира выразили соболезнования в связи с уходом бразильца. Кто и как отреагировал на печальную новость — в материале «360».

Одним из первых смерть Пеле прокомментировал нападающий французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар. Оба футболиста забили по 77 голов за национальную команду, разделяя звание лучшего бомбардира.

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По словам форварда парижан, до Пеле футбол был просто спортом.

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«Он превратил футбол в искусство, в развлечение. Он дал голос бедным, чернокожим и всей Бразилии. Футбол и Бразилия подняли свой статус благодаря Королю. Он ушел, но его магия осталась. Пеле навсегда!» — написал Неймар в своих социальных сетях.

пресс-служба FIFA пресс-служба FIFA пресс-служба FIFA пресс-служба FIFA

Лучший футболист прошедшего в Катаре чемпионата мира, капитан сборной Аргентины Лионель Месси также выразил соболезнования в связи со смертью легендарного бразильца.

«Покойся с миром, Пеле», — написал Месси в Instagram*.

Международная федерация футбола (FIFA) назвала Пеле бессмертным. На сайте организации сообщили, что бразилец был одним из самых узнаваемых личностей в мире футбола.

Самые яркие цитаты Пеле

После признания лучшим футболистом ХХ века, Пеле признался, что скучает по игре. Он заявлял, что выход на поле доставлял ему массу эмоций, напомнил «Чемпионат».

«Я скучаю по мячу. По азарту на поле, энергетике стадиона, борьбе за хороший результат», — отмечал он.

Другой великий футболист, экс-нападающий сборной Аргентины Диего Марадона ставил себя выше бразильца. Пеле отвечал, что его не стоит сравнивать ни с Марадоной, ни с Альфредо Ди Стефано.

«Они должны понять: я лучше их обоих вместе взятых», — парировал великий бразилец.

Пеле неоднократно называл себя верующим человеком. Однажды он заявил, что по популярности обошел Христа — об этом, якобы, говорили данные опроса.

«Я уникален и неповторим», — отмечал легендарный футболист.

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили назвал Пеле спокойным, интеллигентным человеком. По словам советского футболиста, бразилец — настоящий король, а его смерть стала серьезной потерей для всего мира.

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