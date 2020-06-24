Статья Путина о Второй мировой войне вызвала интерес в Германии

Саму статью российского лидера он назвал важной и своевременной.

«Я думаю, что сейчас статья президента очень активно обсуждается в самых различных кругах — и в политических, и в научных, и в широкой общественности», — пояснил глава российского посольства.

По словам Сергея Нечаева, все обсуждения дипмиссия фиксирует и намерена после внимательно проанализировать.

По словам посла, это новый взгляд на совместную историю многих стран и основная задача сейчас — не допустить ее фальсификации. Это особенно важно перед будущими поколениями, которые должны сохранить эту память и не допускать повторения трагических событий.

Статья Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» вышла в двух вариантах. На английском языке ее опубликовал журнал The National Interest, на русском она появилась на следующий день на сайте Кремля и в «Российской газете». В своем материале российский лидер привел многочисленные исторические факты, поделился воспоминаниями своей семьи о войне, а также уделил внимание урокам войны и вопросам международного сотрудничества.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ряд стран Запада не очень положительно отозвался об этом материале. Однако представитель Кремля отметил, что это говорит о том, что статью действительно прочитали и есть надежда, что люди задумаются.