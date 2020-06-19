Статью Владимира Путина о Второй мировой опубликовали на русском языке

Статья президента Владимира Путина о начале и истории Второй мировой войны появилась на русском языке. Ее опубликовала «Российская газета».

В оригинальной версии статья о Второй мировой войне была написана на английском языке, ее 18 июня опубликовал журнал The National Interest. В английской версии она называется «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны», но «Российская газета» опубликовала ее с заголовком «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим».

В этой статье Владимир Путин заявил, что Вторая мировая война не началась внезапно и неожиданно. По мнению президента России, величайшую трагедию определили «государственный эгоизм, трусость, удовлетворение набирающего силу агрессора и нежелание политических элит искать компромисс». Поэтому ответственность за начало войны несут все ведущие мировые государства.

Путин написал, что несправедливо считать, что война началась после подписания пакта Молотова — Риббентропа о ненападении. Президент призвал страны посмотреть на общее прошлое непредвзято и избегать допущенных ошибок.

Впервые о желании написать большую статью о Второй мировой войне Владимир Путин объявил на пресс-конференции в декабре.