Песков назвал предсказуемой критику на статью Путина о Второй мировой

«К сожалению, такая реакция действительно была предсказуемой», — заявил он.

Однако, по его словам, нет худа без добра.

«Наличие реакции говорит о том, что статью читали, что ее читают, и здесь есть слабая надежда, что, может быть, каждое лишнее прочтение позволит задаться вопросом», — добавил Песков.

Хотя критика в адрес публикации президента предсказуема, пресс-секретарь назвал ее непонятной. Он напомнил, что работа Путина основана на архивных документах, известных ранее или открытых только во время работы российского лидера над этим материалом. А значит, не может быть и речи о какой-либо интерпретации. В статье изложены неопровержимые и задокументированные исторические факты.

Так Песков отреагировал на критику, которая прозвучала от Польши, стран Прибалтики и США.

Ранее Путин опубликовал статью «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим». В ней глава государства привел многочисленные исторические факты, поделился воспоминаниями своей семьи о войне, а также уделил внимание урокам войны и вопросам международного сотрудничества. Сначала статью опубликовали в журнале The National Interest на английском языке, а на следующий день она вышла на сайте Кремля и в «Российской газете» на русском.

МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне.