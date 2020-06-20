    20 июня 2020, 17:50

    Песков назвал предсказуемой критику на статью Путина о Второй мировой

    Алена Макаренко

    Ряд стран Запада критически отреагировали на статью президента России Владимира Путина в National Interest о Второй мировой войне, и это было предсказуемо. Но главное, что каждый прочитавший задумался над ее вопросами. Об этом заявил в эфире Первого канала пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «К сожалению, такая реакция действительно была предсказуемой», — заявил он.

    Однако, по его словам, нет худа без добра.

    «Наличие реакции говорит о том, что статью читали, что ее читают, и здесь есть слабая надежда, что, может быть, каждое лишнее прочтение позволит задаться вопросом», — добавил Песков.

    Хотя критика в адрес публикации президента предсказуема, пресс-секретарь назвал ее непонятной. Он напомнил, что работа Путина основана на архивных документах, известных ранее или открытых только во время работы российского лидера над этим материалом. А значит, не может быть и речи о какой-либо интерпретации. В статье изложены неопровержимые и задокументированные исторические факты.

    Так Песков отреагировал на критику, которая прозвучала от Польши, стран Прибалтики и США.

    Ранее Путин опубликовал статью «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим». В ней глава государства привел многочисленные исторические факты, поделился воспоминаниями своей семьи о войне, а также уделил внимание урокам войны и вопросам международного сотрудничества. Сначала статью опубликовали в журнале The National Interest на английском языке, а на следующий день она вышла на сайте Кремля и в «Российской газете» на русском.

    МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне.