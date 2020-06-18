Статью Путина о Второй мировой войне опубликовал National Interest

Статью Владимира Путина о Второй мировой войне опубликовали на National Interest.Ранее сообщалось, что материал появится в Сети без анонса.

Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что решение о сроках публикации будет принимать сам президент.

В результате статья появилась на сайте издания National Interest 18 июня, за шесть дней до Парада Победы, который пришлось перенести из-за пандемии коронавируса с 9 мая на 24 июня. Президент написал работу на английском языке. Она получилась объемной и содержательной — материал занял шесть страниц сайта.

Президент России считает несправедливостью считать пакт Молотова-Риббентропа документом, который положил начало войны. Он отметил, что в некоторой степени в случившемся ответственны все ведущие страны.

Путин заявил саммит лидеров «ядерной пятерки» ООН будет полезен для обсуждения шагов по развитию коллективных принципов в мировых вопросах. При этом глава государства подчеркнул, что остальные лидеры «пятерки» поддержали инициативу РФ. Он также отметил, что вызванный коронавирусной инфекцией кризис станет отдельной темой встречи лидеров пяти ядерных держав — как и вопрос мировой экономики.

О том, что глава государства написал статью, посвященную событиям Второй мировой войны, стало известно 14 июня. О своих планах выпустить такой материал Путин рассказал журналистам во время большой пресс-конференции в декабре 2019 года. Тогда он отметил, что статья будет рассказывать о событиях, которые предшествовали началу ВОВ. Она будет основываться на архивных документах тех времен.