Мир 06 марта 2024, 18:16 «Старикан с блуждающей улыбкой». Медведев жестко высказался о Байдене Медведев: Байден даже не помнит, кто такие Зеленская, Навальная и их мужья РИА «Новости»

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Зампред Совбеза Дмитрий Медведев жестко высказался об американском президенте Джо Байдене из-за его планов встретиться с Еленой Зеленской и Юлией Навальной. В своем Telegram-канале политик отметил, что женщины не приехали, но американский лидер этого даже не заметил.

«Один старикан с блуждающей улыбкой на лице пригласил девочек, чтобы развлечься: веселую вдовушку российского экстремиста и пока еще не вдову лидера киевской бандеровской своры», — едко заявил Медведев.

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Женщин пригласили на выступление Байдена перед Сенатом и Палатой представителей. Но ирония в том, что жена президента Украины Елена Зеленская не приняла приглашение из-за того, что там должна была присутствовать вдова Алексея Навального Юлия. Но и та тоже отказалась участвовать в мероприятии.

«Получилось грустненько», — саркастично отметил зампред Совбеза.

Медведев добавил — американский президент даже не помнил, что такие «эти жены/вдовы» и их мужья и не заметил их отсутствия.

Ранее Дмитрий Медведев назвал Байдена одним из двух «старых коней», участвующих в предвыборной гонке в США.

Действующий американский президент, а также его главный соперник — бывший лидер страны Дональд Трамп — выиграли праймериз в большинстве штатов в «супервторник».