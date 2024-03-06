Мир 06 марта 2024, 07:27 Зеленская отказалась от приглашения Белого дома приехать в США WP: Зеленская отклонила приглашение Белого дома приехать на выступление Байдена White House/Keystone Press Agency/globallookpress

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Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена отказалась ехать в США на выступление главы Белого дома Джо Байдена из-за присутствия там вдовы Алексея Навального Юлии. Об этом сообщила газета Washington Post, ссылаясь на источники.

Байден выступит в конгрессе США 7 марта. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что на мероприятие пригласили Юлию Навальную.

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«Елена Зеленская… <…> отклонила приглашение Белого дома посетить в четверг обращение. Потенциальное присутствие Навальной вызвало дискомфорт у украинцев», — указали источники издания.

Как отметили собеседники газеты, жена президента США Джилл Байден должна была сидеть рядом с Зеленской и Навальной.

Авторы материала предположили, что Белый дом скорее всего не уведомил Украину о том, что вдова Навального отказалась принимать участие в мероприятии. Также журналисты отметили, что решение Зеленской не ехать на вступление Байдена может быть связано с проблемами в расписании.