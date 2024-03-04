Мир 04 марта 2024, 14:00 «Два старых коня». Медведев — о предвыборной гонке в США Медведев: в предвыборной гонке в США участвую не темные лошади, а 2 старых коня Unsplash

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В предвыборной гонке в США участие принимают не «темные лошадки», а два старых коня. Такое мнение выразил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на марафоне «Знание. Первые». Политика процитировало РИА «Новости».

«Там есть не темная лошадка, а две старые лошади, или два старых коня», — высказался Медведев.

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По его словам, не факт, что эти «старые кони» не испортят борозды. Он предположил, что шансы на победу в президентских выборах есть у обоих главных кандидатов — нынешнего главы Белого дома Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Причем если последнего «законопатят» в тюрьму, то его все равно могут избрать. Таково американское избирательное право, резюмировал Медведев.

Байден недавно заявил, что Дональд Трамп не сильно младше его. Также, по мнению Байдена, если его оппонент одержит победу в президентских выборах, он предпримет попытки «вернуть Соединенные Штаты в прошлое».