Мир 06 марта 2024, 17:09 Стали известны результаты праймериз Трампа и Байдена CNBC: Трамп и Байден победили на президентских праймериз Cfoto/Keystone Press Agency/globallookpress

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Бывший президент США Дональд Трамп и нынешний американский лидер Джо Байден выиграли праймериз в большинстве штатов в «супервторник». Об этом сообщил телеканал CNBC.

Трамп одержал победу на выборах кандидата от Республиканской партии в 14 штатах из 15. В Вермонте он уступил бывшему губернатору Южной Каролины Никки Хейли, которая получила 50% голосов.

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Байден проиграл праймериз в Американском Самоа. Его обошел предприниматель из Мэриленда — Джейсон Палмер, недавно начавший политическую карьеру.

«На собрании был подан всего 91 голос, и Палмер выиграл 50 из них. Байден ушел с 41 результатом», — написали авторы материала.

Ранее журналист Такер Карлсон заявил, что Байден не в состоянии управлять США. Действующий президент снова придет к власти, если результаты выборов фальсифицируют. По мнению Карлсона, победа Байдена станет шуткой над демократией.