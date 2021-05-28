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    28 мая 2021, 12:09

    Стало известно о прекращении поставок белорусского бензина на Украину

    Анатолий Минкин

    Украина останется без белорусского бензина А-95, на который приходится почти половина рынка топлива. Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт по энергетическим вопросам, директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

    Стало известно о прекращении поставок белорусского бензина на Украину

    Он подчеркнул, что переговоры по импорту топлива пока продолжаются, но Украине придется искать 50 тысяч тонн бензина, чтобы покрыть нехватку.

    «Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации, — закрыть поставку бензина А-95 в Украину, где за их продуктом 50% рынка. С другой стороны, еще один сигнал нам, третий за эту весну», — говорится в сообщении Куюна.

    Отношения Украины и Белоруссии обострились после посадки самолета авиакомпании Ryanair после сообщения диспетчера аэропорта Минска о заложенном взрывном устройстве.

    После приземления сотрудники белорусских спецслужб задержали бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Он находился в международном розыске по ряду уголовных дел.

    Кроме него силовики задержали россиянку Софию Сапегу. По данным МИД, ее подозревают в совершении серии преступлений в Белоруссии. Россиянку отправили в СИЗО на два месяца.

    Украинские авиакомпании прекратили объявили о прекращении полетов в воздушном пространстве Белоруссии, и страна закрыла свое небо для белорусских самолетов. Так же поступил ряд европейских перевозчиков.