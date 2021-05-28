Стало известно о прекращении поставок белорусского бензина на Украину

Украина останется без белорусского бензина А-95, на который приходится почти половина рынка топлива. Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт по энергетическим вопросам, директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

Он подчеркнул, что переговоры по импорту топлива пока продолжаются, но Украине придется искать 50 тысяч тонн бензина, чтобы покрыть нехватку.

«Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации, — закрыть поставку бензина А-95 в Украину, где за их продуктом 50% рынка. С другой стороны, еще один сигнал нам, третий за эту весну», — говорится в сообщении Куюна.

Отношения Украины и Белоруссии обострились после посадки самолета авиакомпании Ryanair после сообщения диспетчера аэропорта Минска о заложенном взрывном устройстве.

После приземления сотрудники белорусских спецслужб задержали бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Он находился в международном розыске по ряду уголовных дел.

Кроме него силовики задержали россиянку Софию Сапегу. По данным МИД, ее подозревают в совершении серии преступлений в Белоруссии. Россиянку отправили в СИЗО на два месяца.

Украинские авиакомпании прекратили объявили о прекращении полетов в воздушном пространстве Белоруссии, и страна закрыла свое небо для белорусских самолетов. Так же поступил ряд европейских перевозчиков.