Украина объявила о закрытии воздушного пространства для зарегистрированных в Белоруссии самолетов. До этого она объявила о прекращении авиасообщения с соседней страной.

Правительство Украины установило запрет на использование воздушного пространства самолетами, зарегистрированными в Белоруссии, с 29 мая. Об этом сообщил источник в кабмине изданию «Интерфакс-Украина».

«Правительство одобрило поручение Мининфраструктуры и „Украэроруха“ установить с 00:00 29 мая запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в Белоруссии», — сообщил он агентству.

С 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией после инцидента с самолетом в Минске.

После принудительной посадки самолета компании Ryanair в аэропорту Минска, на борту которого находился оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич, ЕС принял решение закрыть свое воздушное пространство для самолетов белорусских авиакомпаний и ввести запрет на их прием в аэропортах.

«Белавиа» вынужденно прекратила полеты до 30 октября в Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вену, Брюссель, Барселону, и Калининград. До конца августа белорусская компания отменила рейсы в Таллин.