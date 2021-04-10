Стало известно о последнем желании принца Филиппа

Принц Филипп, скончавшийся накануне в возрасте 99 лет, хотел умереть в собственной кровати, а не в больнице. Последнее желание раскрыл источник из Букингемского дворца, сообщило издание New York Post.

«Герцог очень желал мирно умереть дома. Мы знали, что, когда он попадет домой, он должен был умереть в своих условиях, не на больничной койке, а на своей собственной кровати», — сказал королевский источник.

Он также сообщил, что Филипп не хотел суеты и желал делать все по-своему до самого конца. В Виндзорском замке ранее сообщили, что герцог умер тихо и спокойно в резиденции британских монархов в графстве Беркшир.

Похороны принца Филиппа не будут государственными, он будет погребен в Виндзоре. Над сценарием своих похорон муж Елизаветы II работал сам. Кроме того, церемония прощания будет проходить в узком кругу из-за пандемии. В Великобритании действуют строгие меры безопасности.

В пятницу президент России Владимир Путин выразил королеве Великобритании Елизавете II соболезнования в связи со смертью принца Филиппа. Он пожелал ей мужества и душевной стойкости.