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    09 апреля 2021, 16:13

    Путин выразил соболезнования Елизавете II в связи со смертью принца Филиппа

    Александр Блинов, Дамир Матюхин

    Президент России Владимир Путин выразил королеве Великобритании Елизавете II соболезнования в связи со смертью принца Филиппа. Об этом сообщили на сайте Кремля.

    Путин выразил соболезнования Елизавете II в связи со смертью принца Филиппа

    Российский лидер пожелал овдовевшей Елизавете II мужества и душевной стойкости. Глава государства также попросил передать слова искреннего сочувствия членам королевской семьи.

    «С именем Его Королевского Высочества связаны многие важные события в новейшей истории вашей страны. Он по праву пользовался уважением среди британцев и международным авторитетом», — указал президент в тексте телеграммы.

    Принц Филипп скончался утром в пятницу, 9 апреля. Об этом сообщили в Букингемском дворце.

    Посольство РФ в Британии ранее также направило королевской семье соболезнования в связи с кончиной принца Филиппа. Российские дипломаты напомнили, что он был потомком Николая I.

    Герцог Эдинбургский встретил смерть в стенах Виндзорского замка. Он умер тихо и спокойно. Принц Филипп всего два месяца не дожил до своего 100-летия. В Великобритании в связи со смертью принца Филиппа объявили национальный траур.