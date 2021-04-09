Путин выразил соболезнования Елизавете II в связи со смертью принца Филиппа

Президент России Владимир Путин выразил королеве Великобритании Елизавете II соболезнования в связи со смертью принца Филиппа. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Российский лидер пожелал овдовевшей Елизавете II мужества и душевной стойкости. Глава государства также попросил передать слова искреннего сочувствия членам королевской семьи.

«С именем Его Королевского Высочества связаны многие важные события в новейшей истории вашей страны. Он по праву пользовался уважением среди британцев и международным авторитетом», — указал президент в тексте телеграммы.

Принц Филипп скончался утром в пятницу, 9 апреля. Об этом сообщили в Букингемском дворце.

Посольство РФ в Британии ранее также направило королевской семье соболезнования в связи с кончиной принца Филиппа. Российские дипломаты напомнили, что он был потомком Николая I.

Герцог Эдинбургский встретил смерть в стенах Виндзорского замка. Он умер тихо и спокойно. Принц Филипп всего два месяца не дожил до своего 100-летия. В Великобритании в связи со смертью принца Филиппа объявили национальный траур.