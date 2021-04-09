Раскрыты подробности похорон принца Филиппа

Похороны принца Филиппа не будут государственными, он будет погребен в Виндзоре. Над сценарием своих похорон муж Елизаветы II работал сам.

Церемония прощания будет проходить в узком кругу. Посторонних попросят воздержаться от участия в мероприятии, так как в Великобритании действуют строгие меры безопасности из-за пандемии, сообщило РИА «Новости».

В Соединенном Королевстве действует запрет на мероприятия с участием более 30 человек. Поэтому не все члены королевской семьи смогут проститься с принцем Филиппом.

Издание The Guardian в пятницу сообщило, что запасной план на случай, если бы муж Елизаветы II скончался во время пандемии, начали готовить в прошлом году. Процессии в Лондоне и Виндзоре хотели отменить, ограничившись памятными мероприятиями на территории Виндзорского замка.

Принц Филипп, герцог Эдинбургский, скончался в пятницу, 9 апреля. Президент РФ Владимир Путин ранее выразил соболезнования овдовевшей королеве Великобритании. Дипломаты российского посольства напомнили, что принц Филипп был потомком русского императора Николая I.

В Великобритании объявили национальный траур. Королевская семья будет скорбеть 30 дней.