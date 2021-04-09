Стали известны подробности смерти принца Филиппа

Супруг королевы Елизаветы II принц Филипп умер утром 9 апреля в Виндзорском замке. Это следует из официального заявления Букингемского дворца.

В тексте сказано, последние часы он находился в резиденции британских монархов в графстве Беркшир.

С 2017 года он не принимал участия в публичных мероприятиях. В середине февраля принца госпитализировали. Предварительной причиной называли недомогание. В больнице принц Филипп провел около месяца. В марте член королевской семьи перенес успешную операцию на сердце.

Герцог не дожил до своего 100-летия, 21 июня он мог бы отпраздновать круглую дату. В Букингемском дворце также сообщили, что смерть принца наступила тихо и спокойно.