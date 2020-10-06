Стало известно число пострадавших в ходе беспорядков в Бишкеке

Собеседник агентства уточнил, что около половины раненых — это представители правоохранительных органов страны. В ходе беспорядков никто не погиб.

Несанкционированная акция протеста началась в Бишкеке на следующий день после выборов в парламент страны. Туда прошли только четыре из 17 партий. Остальные не смогли набрать более 7% голосов, необходимых для прохода в парламент. Это не окончательные данные, сейчас идет пересчет бюллетеней в ручном режиме.

Сторонники не прошедших партий начали собираться на центральной площади Ала-Тоо еще днем. Они заявили, что не признают прошедшее голосование, так как использовались подтасовки и подкупы избирателей.

Вечером митингующие начали устраивать столкновения с бойцами спецназа, которые просили их покинуть площадь. В итоге силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В ответ в них полетела брусчатка, а ближе к ночи и коктейли Молотова. Стычки продолжаются до сих пор. Участники несанкционированной акции начали возводить баррикады.

Политологи объяснили «360», что беспорядки это очередное противостояние северных и южных кланов. В парламент прошли три партии, которые представляют южные регионы Киргизии, и только одна — северную часть страны.