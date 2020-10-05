«Коктейли Молотова» полетели в силовиков в Бишкеке. В стране отключили интернет

«В настоящий момент в больницы города поступили 16 пострадавших, им оказывается помощь», — заявил представитель пресс-службы минздрава республики.

Ролик, на котором протестующие кидают в полицию зажигательные смеси опубликовал Спутник Киргизия.

При этом корреспондент РИА «Новости» с места событий сообщил, что в стране перебои со связью на фоне протестов. У двух из трех операторов почти нет сигнала и интернета.

Причиной ожесточенных схваток на улицах Бишкека стали выборы в парламент республики. В понедельник на центральной площади города собрались около двух тысяч человек — сторонников партий, не прошедших в парламент. Они требовали отменить итоги выборов и провести их заново.