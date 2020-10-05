Жестче, чем в Белоруссии. Война севера и юга в Киргизии привела к массовым беспорядкам на улицах

Киргизия стала еще одним горячим регионом из территорий бывшего СССР. После парламентских выборов в Бишкеке начались беспорядки. В них принимают участие сторонники партий, не набравшие 7% голосов избирателей и требующие проведения нового голосования. Эксперты объяснили это противостоянием кланов юга и севера страны.

В парламент прошли не все

Окончательных результатов выборов пока еще нет. Все бюллетени начали пересчитывать вручную после массы жалоб на вбросы и подкуп избирателей. Но уже известно, что в парламент прошли проправительственные партии «Биримдик» («Единство») и «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан»), «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан») и «Кыргызстан».

На массовые митинги в центре Бишкека вышли сторонники восьми партий, которые не попали в парламент. Они объявили, что не признали результаты выборов из-за подкупа голосов, подвозов избирателей и применения административного ресурса. В том, что выборы прошли «грязно», согласились даже победители.

Руководитель штаба партии «Родной Кыргызстан» Искендер Матраимов заявил, что даже по предварительным подсчетам голосов должно было быть больше.

Участники протеста начали собираться на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке еще днем. После чего туда начали стягиваться группы спецназа. Ближе к вечеру силовики начали требовать от участников разойтись, но часть митингующих отправилась к резиденции президента и начала раскачивать ворота.

Спецназ применил против участников протеста светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В ответ в них полетела брусчатка.

Протест не успокоился до сих пор. По предварительным данным, участники начали строить баррикады и кидать в силовиков коктейли Молотова.

По последним данным, в ходе протестов пострадали 130 человек.

Противостояние элит

Киргизия уже пережила две цветные революции в 2005 и 2010 годах, поэтому протесты и беспорядки для страны это обычное явление политической жизни. Об этом «360» заявил политолог и эксперт по Среднему Востоку и Центральной Азии Александр Князев.

Эксперт имеет в виду «Тюльпановую революцию» 2005 года, которая привела к свержению президента Аскара Акаева. А после беспорядков 2010 года президент Курманбек Бакиев бежал из страны. В стране прошел референдум об изменении формы правления с президентской на парламентскую республику.

«Там есть две плоскости, через которые нужно рассматривать происходящее. Это конфликт двух семей: северной и южной. Таким образом разделена вся элита страны», — рассказал он.

Эксперт пояснил, что две основные партии, которые сегодня победили, представляют южные регионы, поэтому север оказывается не у дел. Основная масса протестующих — это северяне, которые пытаются провести в парламент своих влиятельных людей.

«Это нормальные клановые протесты. Соседние страны никак на эту ситуацию реагировать не будут. Любая политическая сила, которая сегодня является решающей, она точно лояльна к России. Это исключительно внутренний процесс и никакого внешнего значения он иметь не будет», — пояснил Александр Князев.

Это не Белоруссия

Во что могут вылиться сегодняшние протесты и как власть собирается решать этот конфликт - пока непонятно. Но сами выборы действительно прошли на фоне большого количества подкупов. Об этом «360» рассказал политолог из Киргизии Марс Сариев.

Он пояснил, что сейчас в стране действительно идет противостояние кланов, поэтому протесты идут не только в Бишкеке, но и на севере страны.

«В парламент прошли три южные партии и одна из севера. „Биримдик“ („Единство“) и „Мекеним Кыргызстан“ („Родной Кыргызстан“), „Бутун Кыргызстан“ („Единый Кыргызстан“) — это южные. „Кыргызстан“ — это представители севера», — объяснил Сариев.

Эксперт отметил, что сейчас развитие ситуации будет зависеть от действия внешних сил, а именно западных стран, которые сыграли свою роль в революции 2005 года.

«Противостояние севера и юга, вопрос ресурсов — все это стоит очень остро, и чувствуется, что север теряет политическую власть. Поэтому насколько все это обострится, будет ли внешний игрок — это пока под вопросом», — отметил он.

На вопрос о том, может ли Киргизия повторить белорусский сценарий, Марс Сариев ответил, что такое исключено.

Одним из самых массовых лозунгов было «Мы не Белоруссия, мы — киргизы». Таким образом люди пытаются донести, что они не будут терпеть так, как белорусы, и выходить с мирным маршем. Они намерены стоять до конца и бороться Марс Сариев политолог.

По его словам, несмотря на несменяемость власти, граждане Белоруссии имеют некие демократические принципы. В Киргизии все происходит гораздо жестче.