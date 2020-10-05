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    05 октября 2020, 19:49

    Протестующих в Бишкеке начали разгонять водометами и слезоточивым газом

    Анастасия Калинина

    Сотрудники милиции пытаются разогнать протестующих в центре Бишкека с помощью специальных средств. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».
    Протестующих в Бишкеке начали разгонять водометами и слезоточивым газом

    Самое большое скопление протестующих пришлось на центр города — площадь Ала-Тоо. Милиционеры оцепили проходы к площади, но митингующие начали забрасывать ее камнями. В результате силовикам пришлось применить водометы, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

    Столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими происходят по всему центру города.

    По данным Минздрава Киргизии, двое милиционеров получили травмы. Также есть ранения у 16 активистов. Кроме того, ранен лидер партии «Ата Мекен» и депутат Жанар Акаев.

    Волнения начались после обнародования итогов парламентских выборов, которые прошли в Киргизии накануне. К Дому правительства в Бишкеке пришлось стянуть спецназ. Первые протесты начались из-за нарушений на избирательных участках, о которых сообщали местные жители. Тем не менее окончательные итоги парламентских выборов будут опубликованы не позднее чем через 20 дней после голосования.

    Новости SMI.FM