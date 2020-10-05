Протестующих в Бишкеке начали разгонять водометами и слезоточивым газом

Самое большое скопление протестующих пришлось на центр города — площадь Ала-Тоо. Милиционеры оцепили проходы к площади, но митингующие начали забрасывать ее камнями. В результате силовикам пришлось применить водометы, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими происходят по всему центру города.

По данным Минздрава Киргизии, двое милиционеров получили травмы. Также есть ранения у 16 активистов. Кроме того, ранен лидер партии «Ата Мекен» и депутат Жанар Акаев.

Волнения начались после обнародования итогов парламентских выборов, которые прошли в Киргизии накануне. К Дому правительства в Бишкеке пришлось стянуть спецназ. Первые протесты начались из-за нарушений на избирательных участках, о которых сообщали местные жители. Тем не менее окончательные итоги парламентских выборов будут опубликованы не позднее чем через 20 дней после голосования.