Мир 21 декабря 2022, 19:43 Стали известны подробности маршрута Зеленского с Украины в США CNN: Зеленский прилетел в США на американском военном самолете после пересадки в Польше Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Соединенные Штаты на американском военном самолете, совершив пересадку с поезда в Польше. Об этом сообщил телеканал CNN.

Поездка украинского лидера, по данным СМИ, была сопряжена с большими рисками. Зеленский прибыл в Польшу на поезде, а потом отправился в Вашингтон на борту военного самолета. Отмечается, что организацией визита президента Украины тайно занимались американские и украинские официальные лица.

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На встрече Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне затронут тему сотрудничества двух стран. Делегация Украины собралась попросить у властей США ракеты ATACMS и разведывательно-ударные беспилотники Grey Eagle и Reaper.

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Бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки связала поездку Зеленского в Вашингтон со снижением поддержки Украины в США. Украинский лидер планирует выступить на совместной сессии обеих палат конгресса США, чтобы озвучить вопрос о предоставлении стране новой финансовой помощи.

Администрация США ранее сообщила, что Джо Байден не планирует подталкивать лидера Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией.