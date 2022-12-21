21 декабря 2022, 19:22
Визит Зеленского в США связали со снижением поддержки Украины
Джен Псаки: президент Владимир Зеленский прилетел в США из-за снижения поддержки Украины
Поездка Владимира Зеленского в Вашингтон связана со снижением поддержки Украины в США, поэтому эту тему вновь попытаются «продать» конгрессу. Об этом бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки написала в своем аккаунте в Twitter.
С начала спецоперации Зеленский впервые прилетит в Соединенные Штаты, чтобы встретиться с американским президентом Джо Байденом.
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«Он бы не совершал этой поездки, если бы поддержка в США не сокращалась. <…> Это попытка продать конгрессу и обществу», — написала она.
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Псаки выразила уверенность, что Зеленского встретят в конгрессе с «множеством оваций стоя». Сейчас американские законодатели рассматривают инициативу о выделении Украине 45 миллиардов долларов дополнительной помощи.
Переговоры украинского лидера и его американского коллеги Джо Байдена должны пройти в Белом доме. Также Владимир Зеленский намерен выступить на совместной сессии обеих палат конгресса США, чтобы озвучить вопрос о предоставлении Украине новой финансовой помощи. Белый дом не стал давать комментариев по поводу сообщений о предстоящем визите Зеленского.
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