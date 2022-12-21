Важное 21 декабря 2022, 11:35 Зеленский собрался просить у США ракеты ATACMS и разведывательно-ударные дроны Politico: делегация Украины хочет просить у США ракеты ATACMS и ударные дроны Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Делегация Украины во время визита в Вашингтон собралась попросить у властей США ракеты ATACMS и разведывательно-ударные беспилотники Grey Eagle и Reaper. Об этом сообщило Politico со ссылкой на источник, знакомый с повесткой предстоящей встречи.

По данным издания, ожидается, что во время встречи с Байденом украинская делегация в очередной раз попросит о поставках ракет большой дальности ATACMS и беспилотных летательных аппаратов Grey Eagle и Reaper.

Реклама

Politico отметило, что, несмотря на запросы Украины, Соединенные Штаты не готовы двигаться навстречу в этом вопросе. Причина — в больших затратах, которые потребуются для поставок такого вида вооружения. Белый дом категорически отказался передавать ATACMS, подчеркнул источник.

Реклама

По его словам, США также опасаются, что отправка ракет такого типа для ВСУ может привести к эскалации конфликта.

Визит Владимира Зеленского и украинской делегации в Вашингтон пройдет 21 декабря. В Белом доме ранее заявили, что беседа президента Украины и лидера США Джо Байдена будет затрагивать сотрудничество двух стран.