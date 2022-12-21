Мир 21 декабря 2022, 10:06 Байден не станет подталкивать Зеленского к переговорам с Россией на встрече в Вашингтоне Администрация США заявила, что Байден не собирается подталкивать Зеленского к переговорам РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден не планирует подталкивать к переговорам с Россией лидера Украины Владимира Зеленского на предстоящей 21 декабря встрече в Вашингтоне. Американские власти пока не видит перспектив для дипломатического урегулирования конфликта. Такое заявление сделал представитель администрации США высокого ранга на спецбрифинге, сообщил ТАСС.

По словам чиновника, Россия могла бы прекратить конфликт, выведя войска с территории Украины, но она не демонстрирует намерений сделать это.

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«Мы не считаем, что в самой ближайшей перспективе дипломатия позволит прекратить [конфликт] на справедливых условиях», — сказал представитель администрации США.

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Чиновник обратил внимание, что Байден и Зеленский проведут стратегическую дискуссию о боевых действиях на Украине.

Ранее Белый дом подтвердил визит Зеленского в Вашингтон. Байден пригласил политика, чтобы продемонстрировать поддержку Украине.