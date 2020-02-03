Стали известны кандидаты на участие в Евровидении от России

Согласно данным портала, в шорт-листе оказались Александр Панайотов, Полина Гагарина, Zivert, Димаш, Little Big и Ольга Бузова.

Речь об Александре Панайотове заходила уже не раз. На днях композитор Игорь Крутой заявил, что, скорее всего, Панайотов представит Россию на песенном конкурсе. Идею поддержал певец Григорий Лепс.

«Он будет очень достойный участник — высокий, красивый, поющий. Что еще надо?! Но пока не было официального заявления. Поэтому очень преждевременно о чем-то говорить. А так и Саша хочет, и я очень хочу», — сказал Лепс, который занимается продюсированием певца.

Полина Гарарина несколько лет назад уже участвовала в Евровидении и заняла второе место. Портал написал, что европейцы очень хорошо приняли Гагарину с ее балладой A million voices. Поэтому у нее есть все шансы вновь завоевать любовь публики.

Также в списке фигурирует и открытие 2019 года — певица Zivert (Юлия Зиверт). Ее хиты в ретро-стиле весь прошлый год слушала вся страна. Под впечатлением остался и знающий все о Евровидении Филипп Киркоров. Вместе они даже исполнили хит певицы Life. Сама Юля говорила, что не против поехать на Евровидение. По ее словам, ей есть чем удивить зрителей.

Еще один претендент — Димаш Кудайбергенов из Казахстана. Он обладатель уникального диапазона и любимец Игоря Крутого. По мнению Super, большие шансы на успех есть и у группы Little Big. Ее креативные клипы принесли им популярность в Европе. Ольга Бузова — еще одна из возможных участниц Евровидения. По данным портала, певица не раз говорила о своем желании представить Россию на европейском конкурсе.

Первый канал обещает назвать имя представителя России на Евровидении уже в феврале. Евровидение-2020 пройдет в Нидерландах с 12 по 16 мая. В конкурсе примет участие 41 страна.