«Когда Ольга изображает из себя певицу, это смотрится достаточно печально. И этот трек не включает в себя сложные вокальные линии, здесь просто читка, поэтому это удобоваримо и для однократного просмотра неплохо», — сказал он.

Также Бабичев добавил, что это «коммерческие проект», который не более, чем «одна из составляющих имиджа Ольги Бузовой, как шоу-вумен».

«Ольга Бузова — это не про музыку, это коммерческий проект и, более того, это искусственный проект, в который вложены большие деньги», — пояснил критик.

По его мнению, в скором времени интерес к ней, как к певице, в любом случае уйдет.