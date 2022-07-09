Пушков заметил странность в убийстве Синдзо Абэ

Охранники бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ вели себя странно в момент его убийства. Они позволили стрелявшему подойти слишком близко, заявил член Совфеда Алексей Пушков.

«Убийство Абэ. Очень странная ситуация, когда убийца легко выстрелил с близкого расстояния. Словно и не охраняли вовсе или чисто формально», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Ранее в Сети появился ролик с моментом убийства бывшего японского премьера. На кадрах было видно, что убийца Абэ находился совсем недалеко от него. После первого выстрела политик повернулся в сторону стрелявшего, а затем в него выступили вторую пулю. Охранники сразу же скрутили нападавшего.

Покушение произошло во время выступления Абэ на митинге в поддержку Либерально-демократической партии. Экс-премьер произносил речь в городе Нара. Его убийцей оказался бывший моряк Сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами. Он пришел на митинг с самодельным дробовиком. Врачи боролись за жизнь политика несколько часов, но спасти его так и не смогли. В больницу Абэ привезли с ранениями груди и шеи.