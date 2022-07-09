Стрелявший в экс-премьера Японии Синдзо Абэ изначально планировал убийство совсем другого человека. Об этом со ссылкой на источник сообщило агентство Kyodo.

Арестованный по обвинению в убийстве 41-летний Тэцуя Ямагами признался, что изначально намеревался убить руководителя некой японской религиозной группы. По его словам, Абэ принадлежал к ней, однако больше подробностей не раскрывается.

Покушение на Абэ произошло утром 8 июля во время публичного выступления в городе Нара. Преступник подошел к нему сбоку и произвел два выстрела из оружия, похожего на дробовик.

Абэ получил огнестрельное ранение, его экстренно доставили в больницу, но спустя несколько часов он скончался.

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что убийство экс-премьера Японии выглядит странно, так как его охрана позволила подойти близко человеку с оружием.

В Сети появились кадры нападения на Абэ, на них видно, что его и убийцу разделяют не более 10 метров.