Мир 04 февраля 2023, 22:03 США закрыли часть воздушного пространства из-за аэростата Китая США закрыли воздушное пространство на юго-востоке из-за китайского аэростата РИА «Новости»

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Соединенные Штаты закрыли часть воздушного пространства на юго-востоке страны. Об этом заявили в американском Федеральном авиационном управлении, сообщил ТАСС.

Такое решение ФАУ приняло из-за китайского метеорологического зонда. Небо закрыли именно там, где может находиться аэростат. Речь идет о пространстве над штатами Северная Каролина и Южная Каролина.

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«ФАУ приостановило вылеты в аэропортах Уилмингтон, Миртл-Бич и Чарльстон для оказания поддержки Минобороны в рамках усилий по обеспечению национальной безопасности», — отметили в управлении.

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Американцы заметили в небе неопознанный воздушный шар 3 февраля. В Пентагоне предположили, что объект китайский. В Министерстве обороны США не стали исключать, что шар занимается разведкой.

Спустя время в МИД Китая признали, что аэростат принадлежит КНР. Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что зонд занимается метеорологическими наблюдениями, но объект в какой-то момент сбился с курса. На встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном член Политбюро ЦК Китая Ван И заявил, что китайская сторона не потерпит спекуляции и обвинения по ситуации с аэростатом.