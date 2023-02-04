Мир 04 февраля 2023, 11:01 Китай ответил на спекуляции вокруг аэростата в небе над США Член ЦК КНР Ван И заявил о неприемлемости спекуляций из-за ситуации с аэростатом РИА «Новости»

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Китай не приемлет любых спекуляций и необоснованных обвинений из-за ситуации с появлением аэростата в небе над США. Об этом в беседе с государственным секретарем США Энтони Блинкеном сообщил член Политбюро ЦК Китая Ван И, написало РИА «Новости».

«Китай безукоризненно соблюдает международное право, являясь ответственной страной», — заявил китайский дипломат американскому коллеге.

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Стороны на встрече обсудили, как поддерживать взаимодействие стран, вместе профессионально и спокойно справляться с любыми непредвидимыми ситуациями.

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Представитель Китая подчеркнул, что появление аэростата в небе над США является форс-мажорным обстоятельством. Также он призвал Блинкена посодействовать прекращению любых спекуляций на эту тему в СМИ.

Ранее жители США заметили в небе таинственный воздушный шар. Пентагон предположил, что он китайский, и не исключил, что аэростат занимается разведкой.

Позднее МИД КНР признал, что шар принадлежит Китаю, и пояснил, что он выполняет метеорологические наблюдения, однако сбился с курса.