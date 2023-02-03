Мир 03 февраля 2023, 01:53 Китайский разведывательный воздушный шар заметили над США Пентагон: китайский разведывательный воздушный шар заметили над территорией США РИА «Новости»

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Американские военные зафиксировали разведывательный воздушный шар Китая над территорией США. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Его слова привел телеканал NBC.

«Правительство Соединенных Штатов выявило и отслеживает высотный разведывательный воздушный шар над континентальной частью США», — заявил Райдер.

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Он добавил, что американские власти пристально следят за передвижениями зонда. По словам пресс-секретаря, сразу же после обнаружения китайского шара, руководство США приняло меры для обеспечения защиты важных сведений.

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Китайская сторона пока не прокомментировала сообщение о своем разведывательном шаре.

Ранее генерал ВВС США Майк Минихан предположил, что в 2025 году Соединенные Штаты будут воевать с Китаем. Он пояснил, что в 2024 году китайцы могут воспользоваться американскими выборами, чтобы взять под свой контроль Тайвань. Ситуация в регионе обострилась на фоне визита Нэнси Пелоси, которая на тот момент занимала пост спикера палаты представителей США. После этого Китай начал активно проводить военные учения у острова.