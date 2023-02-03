Мир 03 февраля 2023, 18:50 Китай признал своим «разведывательный» воздушный шар над США МИД КНР: зафиксированный над США аэростат отклонился от маршрута из-за ветра United States Air Force

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Неопознанный летающий объект, который накануне зафиксировали в небе над США, является потерявшим управление китайским метеорологическим зондом. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР. Его ответ привели на сайте китайского ведомства.

«Аэростат прибыл из Китая, <...> зонд используется для метеорологических исследований», — уточнили в МИД.

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Отмечается, что аэростат потерял контроль из-за сильного ветра, после чего произошло отклонение от заданного курса.

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МИД КНР выразил сожаление, что метеорологический зонд пересек воздушное пространство США. Для урегулирования сложившейся ситуации сотрудники ведомства выразили готовность поддерживать контакт с американскими властями.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что разведывательный воздушный шар Китая зафиксировали над территорией США. После этого американское руководство распорядилось принять меры для обеспечения защиты важных сведений. Также велось пристальное отслеживание всех передвижений зонда.

Военные проинформировали о случившемся президента Джо Байдена. Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин призвала главу государства сбить наблюдательный воздушный шар.