США выделили $457,5 миллиона на помощь правоохранителям Украины | 360°

Мир 26 сентября 2022, 15:53 Поделиться Telegram

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Viber США выделили $457,5 миллиона на помощь правоохранителям Украины Госсекретарь США Блинкен: правоохранители Украины получат $457,5 миллиона РИА «Новости»

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Власти США дополнительно выделили 457,5 миллиона долларов на помощь правоохранительным ведомствам и органам уголовного судопроизводства Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена.

«США сегодня выделили дополнительно 457,5 миллиона долларов в виде помощи в сфере обеспечения гражданской безопасности», — сказано в письменном заявлении главы Госдепа.

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Блинкен пояснил, что цель транша — укрепление усилий украинских правоохранительных ведомств и органов уголовного правосудия.

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Ранее он заявил, что мир никогда не признает итоги референдумов в Донбассе. Блинкен добавил, что Соединенные Штаты делают все возможное для помощи украинцам. По его словам, США также пытаются сплотить другие государства для оказания давления на Россию.

Президент США Джо Байден официально распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 600 миллионов долларов. Украинские власти намерены запросить у США ракеты ATACMS дальностью до 300 километров, танки, беспилотники и артиллерийские системы.

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