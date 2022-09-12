Украина запросила у США дальнобойное оружие | 360°

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Украина запросила у США дальнобойное оружие

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Ракеты ATACMS дальностью до 300 километров, танки, беспилотники и артиллерийские системы вошли в список вооружений, которые намерены запросить власти Украины у США. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на документ, представленный членам Конгресса.

Журналисты уточнили, что всего в список вошли 29 наименований. В тексте заявки говорится, что Украина просит дополнительное оружие для продолжения боевых действий.

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В список также включили две тысячи боеприпасов для ракетных систем залпового огня HIMARS и противокорабельных ракет Harpoon.

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«Украина дала понять, что она продолжит делать новые запросы на оружие от США и их союзников для продолжения наступления в 2023 году», — сказано в материале.

Авторы напомнили, что речь в данном случае идет о ракетных системах большой дальности и основных боевых танках, которые ранее власти США отказались предоставлять Украине, чтобы не допустить ударов по российской территории.

Однако уже предоставленное вооружение не останавливает боевиков ВСУ. В ходе обстрела приграничного села Логачевка в Белгородской области 12 сентября погибла женщина — гражданка Украины. Еще четверо мужчин получили ранения.

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Специальная военная операция РФ на Украине

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