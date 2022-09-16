Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на 600 миллионов долларов | 360°

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Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на 600 миллионов долларов

Президент США Байден объявил о новом пакете военной помощи Киеву на 600 миллионов долларов

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Президент США Джо Байден официально распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 600 миллионов долларов. Об этом говорится в меморандуме, который глава Белого дома направил госсекретарю США Энтони Блинкену. Текст документа опубликовал Белый дом.

«Полномочиями, данными мне как президенту конституцией и законами Соединенных Штатов, я настоящим делегирую госсекретарю полномочия распорядиться о выделении до 600 миллионов долларов <…> на помощь Украине», — привел RT фрагмент опубликованного сообщения.

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Что будет входить в новый пакет военной помощи Украине пока не раскрывается, добавили «Известия».

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Несколькими днями ранее газета The Wall Street Journal сообщила о том, что украинские власти намерены запросить у США ракеты ATACMS дальностью до 300 километров, танки, беспилотники и артиллерийские системы. Телеканал CNN позже сообщил, что Штаты считают оказанную Украине помощь эффективной и, скорее всего, пока не будет предоставлять системы большой дальности, отметил RT.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс отметил, что поставляемые Украине американские вооружения предназначаются только для защиты украинской территории.

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