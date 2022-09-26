Блинкен заявил, что мир никогда не признает итоги референдумов в Донбассе | 360°

Мир 26 сентября 2022, 09:09 Поделиться Telegram

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Viber Блинкен заявил, что мир никогда не признает итоги референдумов в Донбассе Госсекретарь США Блинкен: мир никогда не признает итоги референдумов в Донбассе Wikimedia

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Мир не признает итоги референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS. Он добавил, что Штаты продолжат помогать Украине.

«Они (освобожденные территории — прим. ред.) никогда не будут признаны таковыми (российскими — прим. ред.)», — сказал он. Его слова привел Telegram-канал «Пул № 3».

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Блинкен добавил, что Штаты делают все возможное для помощи украинцам. По его словам, США также пытаются сплотить другие государства для оказания давления на Россию.

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Референдумы о присоединении к России сейчас проходят в Запорожье, Херсонской области, ЛНР и ДНР. Они завершатся уже 27 сентября. Во всех этих регионах зафиксировали высокую явку.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации на Украине. Глава государства подчеркнул, что цель спецоперации — денацификация и денационализация этой страны, а также помощь жителям Донбасса. Российские военные в рамках СВО освободили большую часть Донбасса, Запорожской области, а также Херсонскую область.

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