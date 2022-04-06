Новые санкции США в отношении России будут затрагивать в том числе Альфа-Банк. Об этом стало известно изданию The Wall Street Journal. Ожидается, что американская администрация огласит сведения об очередном пакете мер в отношении России 6 апреля.

По информации издания, США намерены ввести санкции в отношении Сбербанка, Альфа-Банка, а также «двух дочерей Владимира Путина». Об этом сообщил неназванный источник WSJ.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что 6 апреля будет объявлено о новых санкциях. Они коснутся членов правительства, финансовых институтов и предприятий. Также предполагается запрет на любые инвестиции в Россию.

Также сообщалось о том, что Штаты планируют ужесточить меры в отношении Сбербанка.

Говоря о новых санкциях, Джен Псаки заявила, что США с помощью санкций хотят поставить Россию перед выбором между дефолтом и тратой оставшихся валютных резервов. Американское правительство поставило цель истощить «ресурсы, которые есть у Путина» для осуществления спецоперации на Украине, отметила представитель Белого дома.